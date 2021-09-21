Уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця року
Рішення прийняли з урахуванням погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом. До порушників карантину застосовуватимуться штрафні санкції.
Про це в коментарі Obozrevatel розповіли в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
Так, дотримання обмежень "жовтої" зони карантину через поширення коронавірусу контролюватимуть правоохоронні органи так само, як це було в 2020 році.
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У разі необхідності кількість правоохоронців, які контролюють дотримання карантину, буде збільшено.
Відповідаючи на питання, чому на сьогоднішній день відсутній контроль з боку правоохоронних органів за дотриманням масочного режиму в громадському транспорті і в громадських місцях, зокрема, в магазинах, у відомстві пояснили, що такий контроль не передбачений в "зеленій" зоні.
Варто нагадати, що 23 вересня, Україна переходить в "жовту" карантинну зону через поширення коронавірусу. У всіх регіонах почнуть діяти відповідні обмеження, яких частково зможуть уникнути вакциновані громадяни.
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