Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца года
Решение приняли с учетом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. К нарушителям карантина будут применяться штрафные санкции.
Об этом в комментарии Obozrevatel рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Так, соблюдение ограничений "желтой" зоны карантина из-за распространения коронавируса будут контролировать правоохранительные органы так же, как это было в 2020 году.
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В случае необходимости количество правоохранителей, контролирующих соблюдение карантина, будет увеличено.
Отвечая на вопрос, почему на сегодняшний день отсутствует контроль со стороны правоохранительных органов за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в общественных местах, в частности, в магазинах, в ведомстве объяснили, что такой контроль не предусмотрен в "зеленой" зоне.
Стоит напомнить, что 23 сентября, Украина переходит в "желтую" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Во всех регионах начнут действовать соответствующие ограничения, которых частично смогут избежать вакцинированные граждане.
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