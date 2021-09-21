О чем важно знать

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до конца года

Решение приняли с учетом ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. К нарушителям карантина будут применяться штрафные санкции.

Об этом в комментарии Obozrevatel рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Так, соблюдение ограничений "желтой" зоны карантина из-за распространения коронавируса будут контролировать правоохранительные органы так же, как это было в 2020 году.

В случае необходимости количество правоохранителей, контролирующих соблюдение карантина, будет увеличено.

Отвечая на вопрос, почему на сегодняшний день отсутствует контроль со стороны правоохранительных органов за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в общественных местах, в частности, в магазинах, в ведомстве объяснили, что такой контроль не предусмотрен в "зеленой" зоне.

Стоит напомнить, что 23 сентября, Украина переходит в "желтую" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Во всех регионах начнут действовать соответствующие ограничения, которых частично смогут избежать вакцинированные граждане.

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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.