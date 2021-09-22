В Одеській області на території села Іванчанка хлопчик підпав недобудовану церкву УПЦ МП.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

На місце події оперативно прибули представники Держслужби з надзвичайних ситуацій. За даними правоохоронців, недобудований храм підпалили 21 вересня. Правоохоронці встановили, що мають справу з підпалом і вирахували підозрюваного, яким виявився школяр. Поліцейські з'ясували, що церква хлопчик підпал з помсти члену сім'ї священика, який і розпоряджається в храмі.

Місцевому жителю, який має відношення до підпалу виявилося всього дванадцять років. Правоохоронці поцікавилися у хлопчика, з яких міркувань він вирішив підпалити храм. Дитина відповів, що планував помститися однокласнику.

Останній, за визнанням фігуранта справи, систематично знущався над ним, хоча був сином місцевого священика. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, відкрите за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Покарання за відповідною статтею досягає десяти років. Оскільки мова йде про дитину його покарання може бути іншим. Рятувальники загасили пожежу. Подія обійшлася без постраждалих.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП