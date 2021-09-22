В Одесской области на территории села Иванчанка мальчик поджог недостроенную церковь УПЦ МП.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия оперативно прибыли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным правоохранителей, недостроенный храм подожгли 21 сентября. Правоохранители установили, что имеют дело с поджогом и вычислили подозреваемого, которым оказался школьник. Полицейские выяснили, что церковь мальчик поджог из мести члену семьи священника, который и распоряжается в храме.

Местному жителю, который имеет отношение к поджогу оказалось всего двенадцать лет. Правоохранители поинтересовались у мальчика, из каких соображений он решил поджечь храм. Ребенок ответил, что планировал отомстить однокласснику.

Последний, по признанию фигуранта дела, систематически издевался над ним, хотя был сыном местного священника. Правоохранители начали уголовное производство, открытое по факту умышленного повреждения имущества путем поджога. Наказание по соответствующей статье достигает десяти лет. Поскольку речь идет о ребенке его наказание может быть другим. Спасатели затушили пожар. Происшестви обошлось без пострадавших.

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