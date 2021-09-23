Стеля частково обвалилася у Новгород-Сіверській гімназії в кабінеті №13

У Чернігівській області в Новгород-Сіверській в одній з гімназій сталася НП - там обвалилася стеля. На учнівські парти впали величезні шматки цементу.

Про це повідомляє ЧЕline.

У Новгород-Сіверському Чернігівської області в одному з класів гімназії №1 ім. Б. Майстренко обвалилася стеля. Це сталося на перерві, і в приміщенні нікого не було – тільки тому ніхто не постраждав.

Пізніше з'ясувалося, що це був третій раз, коли в гімназії обвалилася стеля.

Як повідомила начальник відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Ковальчук, адміністрація освітнього закладу з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася. Клопотання було тільки щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. Директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель.



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