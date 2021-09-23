Потолок частично обвалился в Новгород-Северской гимназии в кабинете №13

В Черниговской области в Новгород-Северской в одной из гимназий произошло ЧП - там обвалился потолок. На ученические парты упали огромные куски цемента.

Об этом сообщает ЧЕline.

В Новгород-Северском Черниговской области в одном из классов гимназии №1 им. Б. Майстренко обвалился потолок. Это произошло на перемене, и в помещении никого не было – только поэтому никто не пострадал.

Позже выяснилось, что это был третий раз, когда в гимназии обвалился потолок.

Как сообщила начальник отдела образования, молодежи и спорта Татьяна Ковальчук, администрация образовательного учреждения с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась. Ходатайство было только по капитальному ремонту пола в некоторых кабинетах.

По результатам проверки будет проведен ремонт потолка. Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий.



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