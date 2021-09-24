Розкрито несподівані подробиці справи про композитора Володимира Івасюка

Знаменитий автор пісні "Червона Рута", яку досі виконує Софія Ротару, Володимир Івасюк позбувся життя не по своїй волі. Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву колишнього заступника прокурора Миколи Голомші в програмі "Право на владу".

Як відомо, композитора знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львова 18 травня 1979 року.

Тоді радянські слідчі прикріпили на справу ярлик про те, що Івасюк наклав на себе руки через нещасливе кохання або психіатричний розлад.

Однак Голомша запевняє, що повторне слідство показало - композитора повішали, коли він був без ознак життя. Справу давно підняли, і знайшли чимало підтасовок. Навіть були підроблені документи про лікування Івасюка в психіатричній клініці, адже симптоматика була одна, ліки ж інші.

Відомо, що 22 травня 1979 року композитора поховали, а люди влаштували протест проти влади, адже у Володимира Івасюка була чітка проукраїнська позиція. З чуток, саме останній факт послужив однією з причин рішення влади "прибрати" композитора. За життя за композитором стежило КДБ, а після смерті його родичам навіть забороняли ходити на кладовище, приносити на могилу квіти.

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