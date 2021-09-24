Раскрыты неожиданные подробности дела о композиторе Владимире Ивасюка

Знаменитый автор песни "Червоная Рута", которую до сих пор исполняет София Ротару, Владимир Ивасюк лишился жизни не по своей воли. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление бывшего зампрокурора Николая Голомши в программе "Право на владу".

Как известно, композитора нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова 18 мая 1979 года.

Тогда советские следователи прикрепили на дело ярлык о том, что Ивасюк покончил с собой из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.

Однако Голомша уверяет, что повторное следствие показало - композитора повесили, когда он был без признаков жизни. Дело давно подняли, и нашли немало подтасовок. Даже были подделаны документы о лечении Ивасюка в психиатрической клинике, ведь симптоматика была одна, лекарства же другие.

Известно, что 22 мая 1979 года композитора похоронили, а люди устроили протест против власти, ведь у Владимира Ивасюка была четкая проукраинская позиция. По слухам, именно последний факт послужил одной из причин решения властей "убрать" композитора. При жизни за композитором следило КГБ, а после смерти его родственникам даже запрещали ходить на кладбище, приносить на могилу цветы.

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