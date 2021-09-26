26 вересня о 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, у Святошинському районі столиці

Було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Київської області.

Також з'ясувалося, що в палаючій кімнаті знаходилося троє чоловіків. Одному з них вдалося вибігти сходами на вулицю, ще один врятувався тим, що вистрибнув з вікна 3-го поверху, проте зламав ключицю після падіння з висоти. Постраждалий чоловік, який отримав травми від падіння з висоти, був госпіталізований в 1-у обласну клінічну лікарню для обстеження.

Ще одному жителю хостелу врятуватися не вдалося. Його тіло виявили в кімнаті вже після того, як пожежу загасили. Ним виявився чоловік 1987 року народження.

На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м.Києві. Наразі причина пожежі в хостелі встановлюється.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.