26 вересня о 03:00 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, у Святошинському районі столиці
Було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел.
Про це повідомила прес-служба ДСНС Київської області.
Також з'ясувалося, що в палаючій кімнаті знаходилося троє чоловіків. Одному з них вдалося вибігти сходами на вулицю, ще один врятувався тим, що вистрибнув з вікна 3-го поверху, проте зламав ключицю після падіння з висоти. Постраждалий чоловік, який отримав травми від падіння з висоти, був госпіталізований в 1-у обласну клінічну лікарню для обстеження.
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Ще одному жителю хостелу врятуватися не вдалося. Його тіло виявили в кімнаті вже після того, як пожежу загасили. Ним виявився чоловік 1987 року народження.
На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м.Києві. Наразі причина пожежі в хостелі встановлюється.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.