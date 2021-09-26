26 сентября в 03:00 поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, в Святошинском районе столицы

Было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Также выяснилось, что в горящей комнате находилось трое мужчин. Одному из них удалось выбежать по лестнице на улицу, еще один спасся тем, что выпрыгнул из окна 3-го этажа, однако сломал ключицу после падения с высоты. Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован в 1-ю областную клиническую больницу для обследования.

Еще одному жителю хостела спастись не удалось. Его тело обнаружили в комнате уже после того, как пожар потушили. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Сейчас причина пожара в хостеле устанавливается.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.