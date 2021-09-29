Останнім часом в Україні набирає популярності одяг з секонд-хендів

Не секрет, що на Заході люди все частіше відмовляються від нових речей і заповнених вщерть гардеробів. Замість цього вони вважають за краще доношувати речі своїх друзів, родичів або ходять за покупками в комісійні магазини. Про це йдеться в сюжеті ICTV (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Перепродаж набирає популярність, адже купуючи одяг з других рук, люд скорочують кількість відходів у світі, а значить вони піклуються про екологію.

"Я просто усвідомила, яка кількість цього одягу викидається, і як ми реально засмічуємо світ", — говорить ведуча однієї з програм, яка раніше була шопоголіком.

У гардеробі дівчини тепер не так багато одягу, як раніше, а справжнім джерелом натхнення стали речі її бабусі.

Зараз на ринку вінтажу і секонд-хенду є з чого вибрати.

Так, центрі Києва вже 16 років поспіль працює Комісійний магазин. Одним клієнтам він допомагає розвантажити Гардероби, а іншим — купити брендові речі за невеликі гроші.

Але все ж для більшості українців купувати речі в секонд-хенді-це дешево і не б'є по кишені.

Українці, в першу чергу, не думають про екологічність одягу. Вони думають про те, як їм доїхати на роботу, яка у них зарплата. Це вже інший рівень потреб людини.

"Люди повикидали, а ми купуємо. А хіба нам залишили вибір? У людей немає гроші щоб придбати нову, якісну річ, то мусить якось одягати себе. Зробіть гідну зарплату, пенсію, щоб люди могли жити достойно, а не ходити в обносках, і тільки тоді запитайте, чи схалюють це українці, чи ні. На даний час -без варіантів. Мусимо.",- прокоментувала ситуацію українка Ольга Сафарова.

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