В последнее время в Украине набирает популярности одежда из секонд-хендов
Не секрет, что на Западе люди все чаще отказываются от новых вещей и заполненных до отказа гардеробов. Вместо этого они предпочитают донашивать вещи своих друзей, родственников или ходят за покупками в комиссионные магазины. Об этом говорится в сюжете
Перепродажа набирает популярность, ведь покупая одежду из вторых рук, люд сокращают количество отходов в мире, а значит они заботятся об экологии.
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"Я просто осознала, какое количество этой одежды выбрасывается, и как мы реально засоряем мир", — говорит ведущая одной из программ, которая ранее была шопоголиком.
В гардеробе девушки теперь не так много одежды, как раньше, а настоящим источником вдохновения стали вещи ее бабушки.
Сейчас на рынке винтажа и секонд-хенда есть из чего выбрать.
Так, центре Киева уже 16 лет подряд работает комиссионный магазин. Одним клиентам он помогает разгрузить гардеробы, а другим — купить брендовые вещи за небольшие деньги.
Но всё же для большинства украинцев покупать вещи в секонд-хенде — это дешево и не бьет по карману.
Украинцы, в первую очередь, не думают об экологичности одежды. Они думают о том, как им доехать на работу, какая у них зарплата. Это уже другой уровень потребностей человека.
" Люди выбросили, а мы покупаем. А разве нам оставили выбор? У людей нет деньги чтобы приобрести новую, качественную вещь, то должен как-то одевать себя. Сделайте достойную зарплату, пенсию, чтобы люди могли жить достойно, а не ходить в обносках, и только тогда спросите, схалюють это украинцы или нет. В настоящее время -без вариантов. Должны.", - прокомментировала ситуацию украинка Ольга Сафарова.
Напомним, украинцы массово штурмуют магазины сэконд-хенда, фото: "Наконец-то".
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