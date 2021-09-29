Для мира- это веяние моды, для Украины- необходимость

В последнее время в Украине набирает популярности одежда из секонд-хендов

Не секрет, что на Западе люди все чаще отказываются от новых вещей и заполненных до отказа гардеробов. Вместо этого они предпочитают донашивать вещи своих друзей, родственников или ходят за покупками в комиссионные магазины. Об этом говорится в сюжете ICTV (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Перепродажа набирает популярность, ведь покупая одежду из вторых рук, люд сокращают количество отходов в мире, а значит они заботятся об экологии.

"Я просто осознала, какое количество этой одежды выбрасывается, и как мы реально засоряем мир", — говорит ведущая одной из программ, которая ранее была шопоголиком.

В гардеробе девушки теперь не так много одежды, как раньше, а настоящим источником вдохновения стали вещи ее бабушки.

Сейчас на рынке винтажа и секонд-хенда есть из чего выбрать.

Так, центре Киева уже 16 лет подряд работает комиссионный магазин. Одним клиентам он помогает разгрузить гардеробы, а другим — купить брендовые вещи за небольшие деньги.

Но всё же для большинства украинцев покупать вещи в секонд-хенде — это дешево и не бьет по карману.

Украинцы, в первую очередь, не думают об экологичности одежды. Они думают о том, как им доехать на работу, какая у них зарплата. Это уже другой уровень потребностей человека.

" Люди выбросили, а мы покупаем. А разве нам оставили выбор? У людей нет деньги чтобы приобрести новую, качественную вещь, то должен как-то одевать себя. Сделайте достойную зарплату, пенсию, чтобы люди могли жить достойно, а не ходить в обносках, и только тогда спросите, схалюють это украинцы или нет. В настоящее время -без вариантов. Должны.", - прокомментировала ситуацию украинка Ольга Сафарова.

Напомним, украинцы массово штурмуют магазины сэконд-хенда, фото: "Наконец-то".

Еще мы писали, украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия: "одеться не во что".

Также politeka сообщала, днепряне устроили штурм секонд-хенд, кадры безумия: "Давка и крики