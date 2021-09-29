Стало відомо, хто і які пенсії в середньому отримує в Україні

Дані про середній розмір пенсій в Україні станом на 1.04.2021 оприлюднив Пенсійний фонд України, пише znaj.ua

Як можна побачити, найбільший розмір "пенсії", у вигляді довічного грошового утримання, отримують українські судді — в середньому 77 387, її ж отримують 3556 осіб.

А ось звичайна пенсія за віком становить 3770,23 грн і отримують її 8 316 443 особи із загального числа 11 052 849 пенсіонерів.

Середній розмір інших пенсій такий:

військова пенсія-5650 грн;

пенсія по інвалідності-2825 грн;

пенсія у зв'язку з втратою годувальника-3228 грн;

за вислугою років-3403 грн;

соціальні пенсії - 1785 грн.

Ситуацію прокоментували в міністрі соціальної політики. Там кажуть, що в уряді виступають за зміни в законопроектах, проте все впирається у фінансові можливості держави.

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