Стало відомо, хто і які пенсії в середньому отримує в Україні
Дані про середній розмір пенсій в Україні станом на 1.04.2021 оприлюднив Пенсійний фонд України, пише
Як можна побачити, найбільший розмір "пенсії", у вигляді довічного грошового утримання, отримують українські судді — в середньому 77 387, її ж отримують 3556 осіб.
А ось звичайна пенсія за віком становить 3770,23 грн і отримують її 8 316 443 особи із загального числа 11 052 849 пенсіонерів.
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Середній розмір інших пенсій такий:
- військова пенсія-5650 грн;
- пенсія по інвалідності-2825 грн;
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника-3228 грн;
- за вислугою років-3403 грн;
- соціальні пенсії - 1785 грн.
Ситуацію прокоментували в міністрі соціальної політики. Там кажуть, що в уряді виступають за зміни в законопроектах, проте все впирається у фінансові можливості держави.
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