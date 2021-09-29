Стало известно, кто и какие пенсии в среднем получает в Украине

Данные о среднем размере пенсий в Украине по состоянию на 1.04.2021 обнародовал пенсионный фонд Украины, пишет znaj.ua

Как можно увидеть, наибольший размер «пенсии», в виде пожизненного денежного содержания, получают украинские судьи — в среднем 77 387, ее же получают 3556 человек.

А вот обычная пенсия по возрасту составляет 3770,23 грн и получают ее 8 316 443 человека из общего числа 11 052 849 пенсионеров.

Средний размер других пенсий таков:

военная пенсия - 5650 грн;

пенсия по инвалидности - 2825 грн;

пенсия в связи с потерей кормильца - 3228 грн;

по выслуге лет - 3403 грн;

социальные пенсии - 1785 грн.

Ситуацию прокомментировали в министре социальной политики. Там говорят, что в правительстве выступают за изменения в законопроектах, однако все упирается в финансовые возможности государства.

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