Стало известно, кто и какие пенсии в среднем получает в Украине

Данные о среднем размере пенсий в Украине по состоянию на 1.04.2021 обнародовал пенсионный фонд Украины, пишет znaj.ua

Как можно увидеть, наибольший размер «пенсии», в виде пожизненного денежного содержания, получают украинские судьи — в среднем 77 387, ее же получают 3556 человек.

А вот обычная пенсия по возрасту составляет 3770,23 грн и получают ее 8 316 443 человека из общего числа 11 052 849 пенсионеров.

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Средний размер других пенсий таков:

  • военная пенсия - 5650 грн;
  • пенсия по инвалидности - 2825 грн;
  • пенсия в связи с потерей кормильца - 3228 грн;
  • по выслуге лет - 3403 грн;
  • социальные пенсии - 1785 грн.

Ситуацию прокомментировали в министре социальной политики. Там говорят, что в правительстве выступают за изменения в законопроектах, однако все упирается в финансовые возможности государства.

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