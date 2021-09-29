Українка Надія Кушнір поділилася спогадами про те, що сталося

У поїзді з сполученням "Київ Пасажирський-Львів" пасажир СВ-купе намагався зґвалтувати свою попутницю. Їй ледь вдалося уникнути насильства, а чоловік після цього заперечував приставання.

Своєю історією дівчина поділилася в Facebook.

Дівчина розповіла, що їхала в одному купе з незнайомим чоловіком. Спочатку він розповідав їй про дружину і дітей, далі почав говорити якісь дурниці, потім роздягнувся і показував "відсутність у себе пупка".

Вона зазначила, що сама не знає, чого одразу не покинула купе. З її слів, чоловік називав її "нікчемою".

"Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стягнув з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати", — розповідає пасажирка Надія Кушнір.

Жінка голосно закричала, а поки чоловік розгубився, схопила свої речі і побігла до провідниці. Провідниця розвела руками і обмовилася, мовляв, що ж ви відразу не сказали. Працівниця поїзда переселила її до чоловіка, який викупив купе СВ для одного себе.

Коли прибув начальник поїзда, "ґвалтівник" сказав, що він нібито хропів у купе, тому дівчина і втекла від нього. Вона також додала, що спровокувати нападника своїм зовнішнім виглядом не могла, адже була одягнена в широкі штани і чоловіче худі.

"Чесно кажучи, мене досі трясе і нудить, і я всю ніч не могла навіть поворухнутися, боялася вийти з купе. Добре, що мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива-здорова. Хоча інші сусідні СВ-купе чули мій ор, але всі висловили тільки своє обурення шумом", - згадує Надія.

Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в потязі: "29 годин їде по жаркому сонцю".



Як писала Politeka, потяг "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.

Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.