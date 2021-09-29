Украинка Надежда Кушнир поделилась воспоминаниями о том, что случилось

В поезде с сообщением "Киев Пассажирский—Львов" пассажир СВ-купе пытался изнасиловать свою попутчицу. Ей едва удалось избежать насилия, а мужчина после этого отрицал приставание.

Своей историей девушка поделилась в Facebook.

Девушка рассказала, что ехала в одном купе с незнакомым мужчиной. Сначала он рассказывал ей о жене и детях, дальше начал говорить какие-то глупости, потом разделся и показывал "отсутствие у себя пупка".

Она отметила, что сама не знает, чего сразу не покинула купе. С ее слов, мужчина называл ее "ничтожеством".

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать", — рассказывает пассажирка Надежда Кушнир.

Женщина громко закричала, а пока мужчина растерялся, схватила свои вещи и побежала к проводнице. Проводница развела руками и обмолвилась, мол, что же вы сразу не сказали. После этого работница поезда переселила ее к мужчине, который выкупил купе СВ для одного себя.

Когда прибыл начальник поезда, "насильник" сказал, что он якобы храпел в купе, поэтому девушка и сбежала от него. Она также добавила, что спровоцировать нападавшего своим внешним видом не могла, ведь была одета в широкие штаны и мужское худи.

"Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже пошевелиться, боялась выйти из купе. Хорошо, что меня забрали с поезда и довезли домой и я жива-здорова. Хотя другие соседние СВ-купе слышали мой ор, но все высказали только свое негодование шумом", — вспоминает Надежда.

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