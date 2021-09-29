Щоб потрапити в приміщення, люди відштовхували один одного руками і ногами
У день завезення товару в магазин секонд-хенд вишикувалася черга. Як тільки двері відчинилися, люди в прямому сенсі почали брати штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас" в Дніпрі.
Місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається і зняв все на камеру, передає РБК в Україні.
На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Новий привіз товарів... зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вламується всередину, штовхаючи один одного. Охоронці при цьому тримають огорожу, щоб натовп її не зламав.
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Сам автор відео лаконічно назвав кадри того, що відбувається: "Битва за труси". За "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.
Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Багатьом з них гірко дивитися на те, що відбувається з українцями через те, що вони недоотримують нормальну пенсію, зарплату і стипендію: "Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", "За речі готові один одному глотки порвати".
Нагадаємо, українці масово штурмують магазини секонд-хенду, фото.
Як Рoliteka писала , українці влаштували штурм секонд-хенду в розпал карантину, фото божевілля.
Також Рoliteka повідомляла, Дніпряни влаштували штурм секонд-хенд, кадри божевілля.