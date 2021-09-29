Щоб потрапити в приміщення, люди відштовхували один одного руками і ногами

У день завезення товару в магазин секонд-хенд вишикувалася черга. Як тільки двері відчинилися, люди в прямому сенсі почали брати штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас" в Дніпрі.

Місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається і зняв все на камеру, передає РБК в Україні.

На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Новий привіз товарів... зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вламується всередину, штовхаючи один одного. Охоронці при цьому тримають огорожу, щоб натовп її не зламав.

Сам автор відео лаконічно назвав кадри того, що відбувається: "Битва за труси". За "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Багатьом з них гірко дивитися на те, що відбувається з українцями через те, що вони недоотримують нормальну пенсію, зарплату і стипендію: "Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", "За речі готові один одному глотки порвати".

Нагадаємо, українці масово штурмують магазини секонд-хенду, фото.

Як Рoliteka писала , українці влаштували штурм секонд-хенду в розпал карантину, фото божевілля.

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