Чтобы попасть в помещение, люди отталкивали друг друга руками и ногами

В день завоза товара в магазин секонд-хенд выстроилась очередь. Как только дверь открылась, люди в прямом смысле начали брать штурмом секонд-хенд "ЭкономКласс" в Днепре.

Местный житель Дмитрий, который стал свидетелем происходящего и снял все на камеру, передает РБК в Украине.

На кадрах видно, как 29 сентября люди толпятся на входе в помещение секонд-хенда. Новый привоз товаров… сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга. Охранники при этом держат ограждение, чтобы толпа его не сломала.

Сам автор видео лаконично назвал кадры происходящего: "битва за трусы". За "обновками" в очереди стояли люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров.

Большинство юзеров негативно отзываются о таком поведении днепрян. Многим из них горько смотреть на то, что происходит с украинцами из-за того, что они недополучают нормальную пенсию, зарплату и стипендию: "Почему-то это вообще не смешно. Обнищавший народ ломится за обносками", "За вещи готовы друг другу глотки порвать".

Напомним, украинцы массово штурмуют магазины сэконд-хенда, фото.

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