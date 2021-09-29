Чтобы попасть в помещение, люди отталкивали друг друга руками и ногами
В день завоза товара в магазин секонд-хенд выстроилась очередь. Как только дверь открылась, люди в прямом смысле начали брать штурмом секонд-хенд "ЭкономКласс" в Днепре.
Местный житель Дмитрий, который стал свидетелем происходящего и снял все на камеру, передает РБК в Украине.
На кадрах видно, как 29 сентября люди толпятся на входе в помещение секонд-хенда. Новый привоз товаров… сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга. Охранники при этом держат ограждение, чтобы толпа его не сломала.
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Сам автор видео лаконично назвал кадры происходящего: "битва за трусы". За "обновками" в очереди стояли люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров.
Большинство юзеров негативно отзываются о таком поведении днепрян. Многим из них горько смотреть на то, что происходит с украинцами из-за того, что они недополучают нормальную пенсию, зарплату и стипендию: "Почему-то это вообще не смешно. Обнищавший народ ломится за обносками", "За вещи готовы друг другу глотки порвать".
Напомним, украинцы массово штурмуют магазины сэконд-хенда, фото.
Как Рoliteka писала, украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия.
Также politeka сообщала, днепряне устроили штурм секонд-хенд, кадры безумия: "Давка и крики.