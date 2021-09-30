Найближчі шкільні канікули можуть зміститися на тиждень

Перенесення пов'язане з підвищенням тарифів на опалення. Під "ударом" в основному можуть опинитися школи маленьких міст. У деяких з них планують перенести осінні канікули, щоб зменшити споживання тепла.

Наприклад, КП "Черкаситеплокомуненерго" затвердило новий тариф на опалення, який на 35% вище від минулорічного. Для бізнесу та бюджетних установ опалення подорожчає на 205% і складе 4 316 грн. Враховуючи це, адміністрації шкіл "викручуються" як можуть: канікули хочуть змістити на тиждень, щоб перший тиждень холодів школярі пересиділи по домівках.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль запевняв українців, що в найближчий опалювальний сезон немає об'єктивних причин для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду (які встановлюються, до речі, місцевою владою). За словами прем'єра, "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, і вже 70% підприємств теплокомуненерго уклали ці контракти.

У той же час представники міст стверджують: в діючих цінах закладений старий тариф на блакитне паливо в розмірі близько 4 грн за куб. Щоб компенсувати різницю, обійтися без підвищення тарифів не вийде.

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