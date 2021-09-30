Ближайшие школьные каникулы могут сместиться на неделю

Перенос связан с повышением тарифов на отопление. Под "ударом" в основном могут оказаться школы маленьких городов. В некоторых из них планируют перенести осенние каникулы, чтобы уменьшить потребление тепла.

К примеру, КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердило новый тариф на отопление, который на 35% выше от прошлогоднего. Для бизнеса и бюджетных учреждений отопление подорожает на 205% и составит 4 316 грн. Учитывая это, администрации школ "выкручиваются" как могут: каникулы хотят сместить на неделю, чтобы первую неделю холодов школьники пересидели по домам.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заверял украинцев, что в ближайший отопительный сезон нет объективных причин для повышения тарифов на тепло и горячую воду (которые устанавливаются, к слову, местными властями). По словам премьера, "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт - 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, и уже 70% предприятий теплокоммунэнерго заключили эти контракты.

В то же время представители городов утверждают: в действующих ценах заложен старый тариф на голубое топливо в размере около 4 грн за куб. Чтобы компенсировать разницу, обойтись без повышения тарифов не получится.

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