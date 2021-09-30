Під час візиту моніторингової групи були зафіксовані грубі порушення

У Кривому Розі пацієнтів психоневрологічного інтернату закривали на замок у кімнаті з телевізором, щоб ті не заважали. Такі кричущі деталі стали відомі за результатами візиту до "Криворізького психоневрологічного інтернату".

Про це повідомляє прес-служба секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Під час перевірки було відвідано кімнату з телевізором, де знаходилися чотири десятки пацієнтів. Підопічні інтернату поскаржилися, що їх постійно закривають у цьому приміщенні на навісний замок загратованих дверей. На вимогу членів моніторингової групи заґратовані двері демонтували.

Також було виявлено, що в кімнатах пацієнтів немає необхідних меблів крім ліжок. Особисті речі підопічних просто немає куди поставити. У вбиральнях відсутня приватність і вони не обладнані для людей з інвалідністю. Усамітнитися в таких приміщеннях неможливо.

У день візиту в установі перебувало 312 підопічних (307 чоловіків та 5 жінок), з яких 68 є недієздатними. Пацієнти (100%) щеплені проти коронавірусу і 46% працівників інтернату.

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