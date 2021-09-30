Во время визита мониторинговой группы были зафиксированы грубые нарушения

В Кривом Роге пациентов психоневрологического интерната закрывали на замок в комнате с телевизором, чтобы те не мешали. Такие вопиющие детали стали известны по результатам визита в "Криворожский психоневрологический интернат".

Об этом сообщает пресс-служба секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Во время проверки было посещено комнату с телевизором, где находились четыре десятка пациентов. Подопечные интерната пожаловались, что их постоянно закрывают в этом помещении на навесной замок зарешеченных дверей. По требованию членов мониторинговой группы зарешеченные двери демонтировали.

Также было обнаружено, что в комнатах пациентов нет необходимой мебели кроме кроватей. Личные вещи подопечных просто нет куда поставить. В уборных отсутствует приватность и они не оборудованы для людей с инвалидностью. Уединиться в таких помещениях невозможно.

В день визита в учреждении находилось 312 подопечных (307 мужчин и 5 женщин), из которых 68 являются недееспособными. Пациенты (100%) привиты против коронавируса и 46% работников интерната.

Напомним, в Днепре за пребывание в палате с ужасными условиями требовали 250 гривен.



Как Politeka писала, что над ребенком-инвалидом издевались прямо в медицинском учреждении.

Также Politeka сообщала, два предпринимателя пытались присвоить 1,2 млн грн, которые должны были пойти на ремонт школы-интерната.