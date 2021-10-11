У Києві біля станції метро Видубичі проводилися зйомки фільму, під час знімального процесу сталася надзвичайна подія, яка налякала очевидців.

Так, під час цього НП з південного мосту впав кран з освітлювальною апаратурою. Про це НП повідомив Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

За попередньою інформацією це сталося через порушення правил безпеки, автокран перекинувся з мосту. На місце події прибули рятувальники КАРС і ще один кран, який врятував конструкцію, що впала.

На щастя, обійшлося без постраждалих, адже під мостом у момент падіння нікого не було. Обставини надзвичайної події з'ясовує поліція, а про суму збитків поки нічого невідомо.

Падіння багатотонної техніки в Києві шляхопровід дивом витримав, хоча і не обійшлося без деяких пошкоджень. Судячи з фото, які опублікував Telegram-канал "dtp.kiev.ua", в результаті надзвичайного інциденту була пошкоджена огорожа київського моста і один з автомобілів, який стояв під шляхопроводом.

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