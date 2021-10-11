В Киеве возле станции метро Выдубичи проводились съемки фильма, во время съемочного процесса произошло чрезвычайное происшествие, которое напугало очевидцев.
Так, во время этого ЧП с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
По предвадительной информации это произошло из-за нарушения правил безопасности, автокран перевернулся с моста. На место происшествия прибыли спасатели КАРС и еще один кран, который спас вытащил упавшую конструкцию.
К счастью, обошлось без пострадавших, ведь под мостом в момент падения никого не было. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняет полиция, а о сумме убытков пока ничего неизвестно.
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Падение многотонной техники путепровод чудом выдержал, хотя и не обошлось без повреждений. Судя по фото, которые опубликовал Telegram-канал, в результате чрезвычайного инцидента была повреждена ограда моста и один из автомобилей, который стоял под путепроводом.
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