У платіжках вказуватимуть скільки спожито в метрах кубічних та кВт/год

У Верховній Раді проголосували за законопроєкт №2553, відповідно до якого українці платитимуть за газ за новою схемою – не за отриманий обсяг, а за якість.

"За" оплату газу по-новому проголосували під час засідання Верховної Ради 2 листопада 250 нардепів. Законопроєкт підтримали нардепи із усіх фракцій та груп, окрім "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – "За життя".

Документ, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях - у кВт/год, набере чинності 1 травня 2022 року. Тобто українці платитимуть не за кількість отриманого газу, а за його якість. У платіжках вказуватимуть, скільки спожито метрів кубічних і скільки кВт/год.

"З 1 травня 2022 року ми відійдемо від радянської системи обчислення обсягів природного газу і перейдемо до європейської методики обчислення в кіловат-годинах. Споживач нарешті зможе платити не за обсяг газу, а за його якість та ефективність", - сказав нардеп Андрій Жупанин.

За інформацією, Оператор ГТС України буде здійснювати перерахунок обсягів послуг із транспортування та зберігання (закачування та відбору) природного газу з метрів кубічних в кіловати, з застосуванням коефіцієнта, що відповідає значенню більш високої теплоти згоряння природного газу 10,35 кВт-год/куб. м.

Як повідомляється, новий механізм обчислення вартості газу має безліч переваг:

спрощена схема зміни постачальника – не будуть потрібні довідки від попереднього постачальника, а перейти до нового можна навіть буде із боргом перед попереднім;

синхронізація із європейською системою, де газ вимірюють у кВт-год;

котельні ОСББ прирівняні до підприємств ТКЕ, тому будуть отримувати газ по 7,42 грн.

Нагадаємо, що з 1 листопада за комунальні послуги українці платитимуть за новими тарифами. Так, постачальники газу перерахували місячні тарифи і ціни деяких компаній відверто "кусаються".

Так, за один кубометр газу з листопада українцям доведеться платити 7,99 гривні. Однак деякі компанії поставили і більш високі тарифи.

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