В платежках будут указывать сколько потреблено в метрах кубических и кВт/ч

В Верховной Раде проголосовали за законопроект №2553, согласно которому украинцы будут платить за газ по новой схеме – не за полученный объем, а за качество.

"За" оплату газа по-новому проголосовали во время заседания Верховной Рады 2 ноября 250 нардепов. Законопроект поддержали нардепы из всех фракций и групп, кроме "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – "За життя".

Документ, который предусматривает учет газа в энергетических единицах - в кВт/ч, вступит в силу 1 мая 2022 года. Украинцы будут платить не за количество полученного газа, а за его качество. В платежках будут указывать, сколько потреблено метров кубических и сколько кВт/ч.

"С 1 мая 2022 года мы отойдем от советской системы вычисления объемов природного газа и перейдем к европейской методике вычисления в киловатт-часах. Потребитель наконец сможет платить не за объем газа, а за его качество и эффективность", - сказал нардеп Андрей Жупанин.

По информации, Оператор ГТС Украины будет осуществлять перерасчет объемов услуг по транспортировки и хранения (закачки и отбора) природного газа из кубических метров в киловатт-часы, с применением коэффициента, что соответствует значению более высокой теплоты сгорания природного газа 10,35 квтч/куб. об.

Как сообщается, новый механизм вычисления стоимости газа имеет множество преимуществ:

упрощенная схема смены поставщика – не потребуются справки от предыдущего поставщика, а перейти к новому можно даже будет с долгом перед предыдущим;

синхронизация с европейской системой, где газ измеряют в кВт-ч;

котельные ОСМД приравнены к предприятиям ТКЭ, поэтому будут получать газ по 7,42 грн.

Напомним, что с 1 ноября за коммунальные услуги украинцы будут платить по новым тарифам. Так, поставщики газа пересчитали месячные тарифы и цены некоторых компаний откровенно "кусаются".

Так, за один кубометр газа с ноября украинцам придется платить 7,99 гривны. Однако некоторые компании поставили и более высокие тарифы.

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