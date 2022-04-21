Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі та військовій техніці. Подробиці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 21 квітня.

За уточненими даними, захисниками та захисницями України, був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Також повідомляється, що значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів російської федерації.

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