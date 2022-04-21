Оккупанты несут значительные потери в личном составе и военной технике. Подробности сообщает Генеральный штаб ВСУ 21 апреля.
По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины, был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии Первой танковой армии Западного военного округа подполковник Денис Мешуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.
Также сообщается, что значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений проведена принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений российской федерации.
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