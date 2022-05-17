Як пише Politeka.net, на церемонію, яка проходить в Українському домі також приїхали колишні українські лідери – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
За словами Кучми, у нього були хороші стосунки з Леонідом Макаровичем.
«Ми були чесним один перед одним і допомагали», - зазначив Кучма в ході спілкування з пресою.
Порошенко, у свою чергу, висловив жаль, що Кравчук «не дожив до нашої перемоги».
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На церемонію прощання також приїхав президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Подружжя було в траурних костюмах.
Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня у віці 88 років у Мюнхені. Перший президент України переніс складну операцію на серці і кілька місяців перебував у реанімації, а потім проходив реабілітацію.
Леоніда Кравчука поховають у Києві на Байковому кладовищі.
Кравчук був президентом України з 1991 по 1994 рік. Після своєї каденції він продовжував брати участь у суспільно-політичному житті країни. З 28 липня 2020 року по 21 лютого 2022 року він очолював Тристоронню контактну групу з врегулювання ситуації на Донбасі.
Додамо, що сьогодні також стало відомо, що переговори між Україною і Росією тимчасово припинені. Інформацію підтвердили в Офісі президента України.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий вести переговори з російським лідером Володимиром Путіним на умовах діалогу, але не ультиматумів.