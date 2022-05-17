Как пишет Politeka.net, на церемонию, которая проходит в Украинском доме также приехали бывшие украинские лидеры – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
По словам Кучмы, у него были хорошие отношения с Леонидом Макаровичем.
«Мы были честным друг перед другом и помогали», - отметил Кучма в ходе общения с прессой.
Порошенко, в свою очередь, высказал сожаления, что Кравчук «не дожил до нашей победы».
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На церемонию прощания также приехал президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Супруги были в траурных костюмах.
Напомним, Леонид Кравчук скончался 10 мая в возрасте 88 лет в Мюнхене. Первый президент Украины перенес сложную операцию на сердце и несколько месяцев находился в реанимации, а затем проходил реабилитацию.
Леонида Кравчука похоронят в Киеве на Байковом кладбище.
Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. После своей каденции он продолжал принимать участие в общественно-политической жизни страны. С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года он возглавлял Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.
Добавим, что сегодня также стало известно, что переговоры между Украиной и россией временно прекращены. Информацию подтвердили в Офисе президента Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на условиях диалога, но не ультиматумов.