35-річна Аюна Морозова три години пролежала під завалами Харківської обладміністрації, де в результаті російського удару 1 березня загинула 31 людина.
На жінку впав шматок бетону, витягнути її з-під завалів допомагав чоловік.
Кореспондент Суспільного зустрілися з Аюною в спорткомплексі" Акварена", на базі якого працювала спортшкола, очолювана Морозовою. Будівля теж зазнала російських обстрілів.
Після вторгнення рф Аюна вступила в тероборону. Бурятка за походженням, що має розбіжності з приводу ситуації в Україні з батьками, не спілкується з іншими родичами і вважає себе повністю українкою: «тут не може бути півтонів. Тут все однозначно. Є ворог-це росія".
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Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про спробу замаху на Путіна, який важко хворий.
Також повідомлялося, що Китай прийняв рішення закрити повітряний простір для російських літаків Boeing і Airbus.
Крім того Politeka.net писала, що окупанти мріють про ротацію і не хочуть більше воювати.