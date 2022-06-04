35-летняя Аюна Морозова три часа пролежала под завалами Харьковской обладминистрации, где в результате российского удара 1 марта погиб 31 человек.

На женщину упал кусок бетона, вытащить ее из-под завалов помогал мужчина.

Корреспонденты Cуспільного встретились с Аюной в спорткомплексе "Акварена", на базе которого работала спортшкола, возглавляемая Морозовой. Здание тоже подверглось российским обстрелам.

После вторжения рф Аюна вступила в тероборону. Бурятка по происхождению, имеющая разногласия по поводу ситуации в Украине с родителями, не общается с другими родственниками и считает себя полностью украинкой: «Здесь не может быть полутонов. Здесь все однозначно. Есть враг – это россия».

Напомним, в британской разведке сообщили о попытке покушения на Путина, который тяжело болен.

Также сообщалось, что Китай принял решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты мечтают о ротации и не хотят больше воевать.