Колаборанти активно допомагають окупантам на Херсонщині.

Одну таку історію розповів народний артист України Олександр Книга, що на момент окупації жив в Олешках (Херонська область) та встиг побувати у полоні.

"Я на 100% переконаний, що хтось росіян до мене привів. По-перше, я живу в мікрорайоні під лісом - дуже складно знайти навіть людині, яка знає цю місцевість.

Коли мене виводили з будинку, садили в машину везти в Херсон - мені шапку з дому не одягали. Коли заходили до СІЗО - там натягнули шапку. Я бачив краєм ока, що в машині сиділа людина в цивільному. Хтось окупантів привіз - це однозначно.

До речі потім, на мітингах в Херсоні, ближче до кінця березня почали забирати прямо з мітингу людей. Але забирали люди в цивільному. Їх потім вирахували - це були не російські військові, а наші місцеві. Вони були в балаклавах, які таким чином відпрацьовували свій хліб зрадників", - каже Олександр Книга.

Нагадаємо, окупанти знову рвонули в наступ, Генштаб повідомив деталі.

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