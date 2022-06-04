Коллаборанты активно помогают оккупантам на Херсонщине.
Одну такую историю рассказал народный артист Украины Александр Книга, который на момент оккупации жил в Алешках (Херонская область) и успел побывать в плену.
"Я на 100% убежден, что кто-то русских ко мне привел. Во-первых, я живу в микрорайоне под лесом - очень сложно найти даже человеку, который знает эту местность.
Когда меня выводили из дома, сажали в машину везти в Херсон - мне шапку из дома не одевали. Когда заходили в СИЗО - там натянули шапку. Я видел краем глаза, что в машине сидел человек в штатском. Кто оккупантов привез - это однозначно.
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Кстати потом, на митингах в Херсоне, ближе к концу марта стали забирать прямо с митинга людей. Но забирали люди в штатском. Их потом вычислили - это были не российские военные, а наши местные. Они были в балаклавах, которые таким образом отрабатывали свой хлеб предателей", - говорит Александр Книга.
Напомним, оккупанты снова рванули в наступление, Генштаб сообщил детали.
Как сообщала Politeka, Макрон отметился новым заявлением о путине:"россия остается великим народом".
Также Politeka писала, что в Госпогранслужбе сообщили реальную ситуацию на границе со стороны Сумщины и Черниговщины.