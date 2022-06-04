Після капітуляції в Україні, росії терміново потрібно буде відновлювати свій вже не геополітичний, а регіональний статус.
Про це заявив військово-політичний аналітик Олександр Коваленко.
"Депутат держдуми рф Костянтин Затулін провів серію зустрічей з "екс-президентами" так званого "Арцаха"(тимчасово і частково окупований Карабах) і командувачем т.зв. "рмк" в Карабасі Андрієм Волковим.
Мені здалося чи це занадто багато уваги сепаратистам?
Провал рф в Україні змушує її шукати для себе інші плацдарми для самоствердження? Наприклад, підготовка плацдарму для "реваншу" в Карабасі? Особливо на тлі того, що цілковите фіаско Москви в Україні може збігтися із закінченням її "миротворчої місії" в Карабасі?
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Українки стали жертвами трагедії на залізниці в Німеччині: деталі і кадри НП
Названо регіон, який покине рф першим у разі відходу путіна: "На другий день оголосить незалежність"
Готується грунт для нового вторгнення рф після капітуляції в Україні: дві країни під загрозою
Зірка 1+1 Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю: "Це окрема історія..."
Я більш ніж упевнений, що після капітуляції в Україні, росії терміново потрібно буде відновлювати свій вже не геополітичний, а регіональний статус. І її дії в ряді регіонів, цілком можуть бути спрямовані саме на реалізацію даних цілей, для залякування і домінування.
Такі країни як Азербайджан і Киргизстан , цілком можуть опинитися в зоні ризику. Казахастан в меншій мірі. Оскільки до моменту завершення війни в Україні у рф на Казахстан не буде ресурсів.
У той же час на Азербайджан спрощується вплив через Карабах - де трампліном буде Вірменія, але головною перешкодою є Туреччина, а тиск на Киргизстан буде надаватися через Таджикистан", - міркує Олександр Коваленко.
Нагадаємо, Михайло Подоляк повідомив, коли ЗСУ нарешті підуть у масштабний контрнаступ.
Як повідомляла Politeka, Макрон відзначився новою заявою про Путіна.
Також Politeka писала, що в ОП назвали три умови для відновлення переговорів з Росією.