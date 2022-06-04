Готується грунт для нового вторгнення рф після капітуляції в Україні: дві країни під загрозою

Після капітуляції в Україні, росії терміново потрібно буде відновлювати свій вже не геополітичний, а регіональний статус.

Про це заявив військово-політичний аналітик Олександр Коваленко.

"Депутат держдуми рф Костянтин Затулін провів серію зустрічей з "екс-президентами" так званого "Арцаха"(тимчасово і частково окупований Карабах) і командувачем т.зв. "рмк" в Карабасі Андрієм Волковим.

Мені здалося чи це занадто багато уваги сепаратистам?

Провал рф в Україні змушує її шукати для себе інші плацдарми для самоствердження? Наприклад, підготовка плацдарму для "реваншу" в Карабасі? Особливо на тлі того, що цілковите фіаско Москви в Україні може збігтися із закінченням її "миротворчої місії" в Карабасі?

Я більш ніж упевнений, що після капітуляції в Україні, росії терміново потрібно буде відновлювати свій вже не геополітичний, а регіональний статус. І її дії в ряді регіонів, цілком можуть бути спрямовані саме на реалізацію даних цілей, для залякування і домінування.

Такі країни як Азербайджан і Киргизстан , цілком можуть опинитися в зоні ризику. Казахастан в меншій мірі. Оскільки до моменту завершення війни в Україні у рф на Казахстан не буде ресурсів.

У той же час на Азербайджан спрощується вплив через Карабах - де трампліном буде Вірменія, але головною перешкодою є Туреччина, а тиск на Киргизстан буде надаватися через Таджикистан", - міркує Олександр Коваленко.

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