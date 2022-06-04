После капитуляции в Украине, россии срочно нужно будет восстанавливать свой уже не геополитический, а региональный статус.
Об этом заявил военно-политический аналитик Александр Коваленко.
"Депутат госдумы рф Константин Затулин провёл серию встреч с "экс-президентами" так называемого "Арцаха" (временно и частично оккупированный Карабах) и командующим т.н. "рмк" в Карабахе Андреем Волковым.
Мне показалось или это слишком много внимания сепаратистам?
Провал рф в Украине заставляет её искать для себя иные плацдармы для самоутверждения? Например, подготовка плацдарма для "реванша" в Карабахе? Особенно на фоне того, что полнейшее фиаско Москвы в Украине может совпасть с окончанием её "миротворческой миссии" в Карабахе?
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Я более чем уверен, что после капитуляции в Украине, россии срочно нужно будет восстанавливать свой уже не геополитический, а региональный статус. И её действия в ряде регионов, вполне могут быть направленны именно на реализацию данных целей, для устрашения и доминирования.
Такие страны как Азербайджан и Кыргызстан , вполне могут оказаться в зоне риска. Казахастан в меньшей степени. Поскольку к моменту завершения войны в Украине у рф на Казахстан не будет ресурсов.
В то же время на Азербайджан упрощается воздействие через Карабах - где трамплином будет Армения, но главной преградой является Турция, а давление на Кыргызстан будет оказываться через Таджикистан", - рассуждает Александр Коваленко.
Напомним, Михаил Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление.
Как сообщала Politeka, Макрон отметился новым заявлением о Путине.
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