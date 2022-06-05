Українські захисники очистили небо над нашою країною від ще одного ворожого літака.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив український громадський діяч і військовий ЗСУ Євген Карась.

Він написав, що ввечері 5 червня отримав від своїх бойових товаришів радісну новину: У Запорізькій області ЗСУ збили російський літак Су-25. Вони відправили Карасю відео з моментом падіння підбитого і палаючого ворожого штурмовика.

"Кенти загнали вам щастя, просять опублікувати", - підписав кадри Карась.

Він також звернув увагу на те, що хмара чорного диму, що піднялася після падіння літака, прийняла форму сердечка.

"Земля наша вже ставить сердечка збитим Су-25", - написав військовий.

Як уточнюється, літак був збитий над містом Оріхів.

Варто відзначити, що українські військові ретельно бережуть небо від ворожих літаків. Так, тільки на запорізькому напрямку один військовослужбовець відзначився тим, що збив три російських «пташки». Повідомлялося, що він стріляв по літаках з переносного зенітного комплексу «Ігла».

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