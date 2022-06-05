Украинские защитники очистили небо над нашей страной от еще одного вражеского самолета.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский общественный деятель и военный ВСУ Евгений Карась.

Он написал, что вечером 5 июня получил от своих боевых товарищей радостную новость: в Запорожской области ВСУ сбили российский самолет Су-25. Они отправили Карасю видео с моментом падения подбитого и пылающего вражеского штурмовика.

«Кенты загнали вам счастья, просят опубликовать», - подписал кадры Карась.

Он также обратил внимание на то, что облако черного дыма, поднявшееся после падения самолета, приняло форму сердечка.

«Земля наша уже ставит сердечки сбитым Су-25», - написал военный.

Как уточняется, самолет был сбит над городом Орехов.

Стоит отметить, что украинские военные тщательно берегут небо от вражеских самолетов. Так, только на Запорожском направлении один военнослужащий отметился тем, что сбил три российских «птички». Сообщалось, что он стрелял по самолетам из переносного зенитного комплекса «Игла».

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