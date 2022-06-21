Сума заморожених в ЄС активів російських олігархів та інших прихильників війни в Україні майже подвоїлася за два місяці: якщо в квітні вона становила €6,7 млрд, то зараз – більше €12,5 млрд, заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд. Про це повідомляє видання DW.

У цю суму входять таке майно, як яхти, вертольоти, нерухомість і твори мистецтва, але не включені активи Банку Росії.

Згідно з джерелами в Єврокомісії, збільшення обсягу заморожених активів "в значній мірі" пов'язано з тим, що в останні тижні було знайдено і заморожено безліч активів, в першу чергу в Німеччині.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден розповів, що Росія, опинившись в умовах санкційного тиску, змушена продавати свою нафту іншим країнам за значно нижчою ціною. І тільки при умові зниженої ціни можна говорити про її закупівлі. За словами американського лідера, на тлі вторгнення рф в Україну США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

Нагадаємо, Росіянка Латиніна вирішила повчити українців, як їм жити і нарвалася на критику: "Як завжди лізуть без мила".

Як повідомляла Politeka, Підтримував визнання "ЛДНР": екс-меру Києва повідомили про підозру.

Також Politeka пиала, що Сотні окупантів дезертирували і ховаються в лісах України: "Голодні і злі"