Сумма замороженных в ЕС активов российских олигархов и прочих сторонников войны в Украине почти удвоилась за два месяца: если в апреле она составляла €6,7 млрд, то сейчас – более €12,5 млрд, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Об этом сообщает издание DW.

В эту сумму входят такое имущество, как яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, но не включены активы Банка россии.

Согласно источникам в Еврокомиссии, увеличение объема замороженных активов "в значительной степени" связано с тем, что в последние недели было найдено и заморожено множество активов, в первую очередь в Германии.

Отметим, ранее президент США Джо Байден рассказал, что россия, оказавшись в условиях санкционного давления, вынуждена продавать свою нефть другим странам по значительно более низкой цене. И только при условие пониженной цены можно говорить о ее закупках. По словам американского лидера, на фоне вторжения рф в Украину США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

Напомним, Россиянка Латынина решила поучить украинцев, как им жить и нарвалась на критику: "Как всегда лезут без мыла".

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