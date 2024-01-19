Деталі щодо процедури отримання доплати від ООН до пенсії у 2024 році залишаються невідомими.

Деякі пенсіонери матимуть можливість отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми. Розмір цієї доплати буде залежати від розміру пенсії конкретного громадянина. Міністерство соціальної політики повідомило, що у 2024 році планується продовжити виплати грошової допомоги та визначило категорію пенсіонерів, які можуть скористатися цією ініціативою.

Під час засідання робочої групи Проекту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України (PeReHID) було оголошено, що планується подальше надання додаткових виплат пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН і у 2024 році.

Допомогу від ВПП ООН отримували пенсіонери, які:

проживають на територіях, де тривають бойові дії чи на прифронтових територіях;

отримують пенсію, яка не перевищує 3250 гривень (відзначимо, що спочатку ця сума становила 3000 гривень);

не отримували раніше жодних виплат від ООН чи інших міжнародних організацій і не є отримувачами доплат для внутрішньо переміщених осіб.

Розмір доплати визначався в залежності від розміру пенсії. Так, наприклад, якщо пенсіонер отримував 2400 гривень, йому автоматично нараховували 850 гривень доплати, а при пенсії у розмірі 3000 гривень – 250 гривень. Процес отримання цієї доплати відбувався без необхідності подання заяви або звертання до Пенсійного фонду, оскільки це робилось автоматично разом із виплатою пенсії.

Деталі щодо процедури отримання доплати від ООН до пенсії у 2024 році наразі залишаються невідомими. Але відомо, що такі додаткові виплати можуть бути запроваджені для пенсіонерів з інвалідністю.

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