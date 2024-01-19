Детали о процедуре получения доплаты от ООН до пенсии в 2024 году остаются неизвестными.

Некоторые пенсионеры смогут получить денежную помощь от Всемирной продовольственной программы. Размер этой доплаты будет зависеть от размера пенсии гражданина. Министерство социальной политики сообщило, что в 2024 году планируется продолжить выплаты денежной помощи и определило категорию пенсионеров, которые могут воспользоваться этой инициативой.

В ходе заседания рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID) было объявлено, что планируется дальнейшее предоставление дополнительных выплат пенсионерам Всемирной продовольственной программы ООН и в 2024 году.

Помощь от ВПП ООН получали пенсионеры, которые:

проживают на территориях, где продолжаются боевые действия или прифронтовых территориях;

получают пенсию, не превышающую 3250 гривен (отметим, что первоначально эта сумма составляла 3000 гривен);

не получали ранее никаких выплат от ООН или других международных организаций и не получали доплаты для внутренне перемещенных лиц.

Размер доплаты определялся в зависимости от размера пенсии. Так, например, если пенсионер получал 2400 гривен ему автоматически начисляли 850 гривен доплаты, а при пенсии в размере 3000 гривен - 250 гривен. Процесс получения этой доплаты проходил без необходимости подачи заявления или обращения в Пенсионный фонд, поскольку это делалось автоматически вместе с выплатой пенсии.

Детали о процедуре получения доплаты от ООН до пенсии в 2024 году остаются неизвестными. Но известно, что такие дополнительные выплаты могут быть введены для пенсионеров с инвалидностью.

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