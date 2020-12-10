Законодавство для українських підприємців поки не буде кардинально змінюватися

Так, офіційно набув чинності закон, опублікований вчора в "Голосі України", який передбачає відстрочку до 2022 року касових апаратів для ФОП.

Таким чином, було введено відстрочення до 1 січня 2022 року обов'язкового використання касових апаратів для ФОП, які є платниками єдиного податку 2-4 груп і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Також були скасовані штрафи за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі коштів, які зазначені у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (про).

Одночасно ще на рік, до 1 січня 2022 року, для ФОП продовжили застосування знижених штрафів при порушенні окремих вимог використання касових апаратів.

Однак, касові апарати знадобляться підприємцям, які займаються реалізацією технічно складних побутових товарів, лікарських виробів та виробів медичного призначення.

Крім того, підприємці, які надають посередницькі послуги у сфері нерухомості (купівля, продаж, оренда, оцінка), а також виробляють, постачають і продають ювелірні вироби, також зобов'язані використовувати РРО.

Варто відзначити, що президентський законопроект з відстрочкою до 2022 року був затверджений Верховною Радою на засіданні 1 грудня.

Документ тоді підтримали 319 народних депутатів.

Нагадавши, у Раді вже підтримали законопроект про штрафи за пластикові пакети.

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