Лікар з Ізраїлю описав портрет людини, яка ризикує померти від коронавірусу

Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів в інтерв'ю для Обозревателя, що в групі ризику небезпечних ускладнень коронавірусу – у літніх чоловіків, що мають хвороби серця, підвищений артеріальний тиск або цукровий діабет.

"Портрет людини, для якої коронавірус найбільш небезпечний – це чоловік, повний, літній, з хворобами серця, з гіпертонією і цукровим діабетом. Смертність серед цієї групи ризику вища в 2-4 рази, залежно від ризик-факторів", – уточнив він.

Як пояснив медик, коронавірус вражає всі системи і органи людини, в тому числі мозок і серце. При цьому люди з "ризик-факторами" мають менші резерви для боротьби з хворобою, ніж всі інші.

"Тому до людей з ризик-факторами всю терапію потрібно застосовувати набагато тонше. Наприклад, якщо людині 80 років, я не буду давати йому ті ж ліки, які я можу призначити своєму однолітку. Такій людині треба все давати на кінчику голки. Тому що будь – якою своєю дозою ти можеш відправити людину на той світ", - поділився Бриль.

Нагадаємо, що до 18 січня на коронавірус у світі та в Україні захворіло 95,5 млн осіб. За минулу добу на планеті виявили понад 532 тис. нових випадків зараження.

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