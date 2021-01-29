Інтернет-злодії зламують сторінки і крадуть номери телефонів, фотографії і навіть документи

Це загрожує серйозними проблемами, про які власник даних дізнається значно пізніше.

Як не стати жертвою інтернет-шахрая і не потрапити на гачок до злодіїв, розповіли фахівці в програмі "Сніданок 1+1".

Лікар-ендокринолог і дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що дізналася про крадіжку робочого аккаунта шахраями через смс-повідомлення. Їй запропонували повернути доступ до сторінки, але за 13 тисяч гривень. Самойленко негайно звернулася в кіберполіцію і через кілька годин змогла відновити доступ до сторінки.

Варто відзначити, що шахраї часто вимагають гроші не у власника сторінки, а у його друзів. Вони пишуть від імені автора сторінки і розповідають жалісливу історію про біду, і просять допомогти грошима. Як зазначає експерт з кібербезпеки Руслан Болгов, зараз Мережа кишить такими повідомленнями. Він додав, що набагато легше убезпечити себе від крадіжки, ніж потім розбиратися з інтернет-шахраями.

Пароль для сторінок повинен бути складний, з використанням цифр, букв верхнього і нижнього реєстру. Для різних акаунтів він повинен бути різний і в ньому не повинно бути особистої інформації.

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