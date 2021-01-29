Интернет-воры взламывают страницы и крадут номера телефонов, фотографии и даже документы

Это чревато серьезными проблемами, о которых владелец данных узнает значительно позже.

Как не стать жертвой интернет-мошенника и не попасть на крючок к ворам, рассказали специалисты в программе "Сніданок 1+1".

Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала, что узнала о краже рабочего аккаунта мошенниками через смс-сообщение. Ей предложили вернуть доступ к странице, но за 13 тысяч гривен. Самойленко немедленно обратилась в киберполицию и через несколько часов смогла восстановить доступ к странице.

Стоит отметить, что мошенники часто требуют деньги не у владельца страницы, а у его друзей. Они пишут от имени автора страницы и рассказывают жалостливую историю о беде, и просят помочь деньгами. Как отмечает эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов, сейчас сеть кишит такими сообщениями. Он добавил, что намного легче обезопасить себя от кражи, чем потом разбираться с интернет-мошенниками.

Пароль для страниц должен быть сложный, с использованием цифр, букв верхнего и нижнего реестра. Для разных аккаунтов он должен быть разный и в нем не должно быть личной информации.

Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, карантинные 8 тысяч, в Нацполиции срочно предупредили о новой схеме обмана.



