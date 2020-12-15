Мошенники придумали новую дерзкую схему с "карантинными выплатами"
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
По информации силовиков, аферисты выманивают у доверчивых украинцев деньги, а в обмен обещают выплатить им "карантинные 8 тысяч" гривен.
В приложение Дія обратились более 33 тысяч человек, которые подают заявки, и в полиции предупреждают, что они могут стать жертвами мошенников.
Остапчук закатил шумную пьянку с Никитюк и Каминской, бедные соседи: "Закрыли рот!"
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
Лободу со скандалом выгнали с концерта в России, кадры просочились в сеть: "Мы отказали ей из-за..."
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!"
В Нацполиции заявили, что аферисты выманивают деньги под видом предоставления "карантинных компенсаций", а с начала месяца уже зафиксировали около 100 таких случаев.
"Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты", - добавили в пресс-службе.
На этом сервисе украинцам предлагают ввести персональные данные и банковские реквизиты, после чего им предлагают оплатить услуги юриста. После перевода средств аферисты блокируют пользователей.
В Нацполиции также рассказали, как не стать жертвой мошенников:
- получать информацию только из официальных источников;
- не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать конфиденциальную информацию с банковскими реквизитами;
- если же личную информацию кому-то передали, то нужно сразу обратиться в банк и заблокировать карточку;
- в случае подозрения мошеннических действий - немедленно обращаться к силовикам.
В Минцифры ранее рассказывали, что только за первый день украинцы подали свыше 33 тысяч заявок на выплату "карантинных 8 тысяч".
Из-за такого наплыва пользователей, как уверяют в профильном министерстве, наблюдаются проблемы в работе приложения Дія. В ведомстве украинцев призвали отложить подачу заявки на некоторое время, чтобы "разгрузить" приложение.
Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны
Как сообщала Politeka, Новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно
Также Politeka писала, Выплата компенсаций на карантине, Шмигаль раскрыл, кто получит деньги