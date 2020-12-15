Мошенники придумали новую дерзкую схему с "карантинными выплатами"

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

По информации силовиков, аферисты выманивают у доверчивых украинцев деньги, а в обмен обещают выплатить им "карантинные 8 тысяч" гривен.

В приложение Дія обратились более 33 тысяч человек, которые подают заявки, и в полиции предупреждают, что они могут стать жертвами мошенников.

В Нацполиции заявили, что аферисты выманивают деньги под видом предоставления "карантинных компенсаций", а с начала месяца уже зафиксировали около 100 таких случаев.

"Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты", - добавили в пресс-службе.

На этом сервисе украинцам предлагают ввести персональные данные и банковские реквизиты, после чего им предлагают оплатить услуги юриста. После перевода средств аферисты блокируют пользователей.

В Нацполиции также рассказали, как не стать жертвой мошенников:

получать информацию только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать конфиденциальную информацию с банковскими реквизитами;

если же личную информацию кому-то передали, то нужно сразу обратиться в банк и заблокировать карточку;

в случае подозрения мошеннических действий - немедленно обращаться к силовикам.

В Минцифры ранее рассказывали, что только за первый день украинцы подали свыше 33 тысяч заявок на выплату "карантинных 8 тысяч".

Из-за такого наплыва пользователей, как уверяют в профильном министерстве, наблюдаются проблемы в работе приложения Дія. В ведомстве украинцев призвали отложить подачу заявки на некоторое время, чтобы "разгрузить" приложение.

Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны

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