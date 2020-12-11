Украинцам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, начнут выплачивать 8 тысяч гривен в декабре

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его словам, 8 тысяч гривен – для большинства людей – это "достаточная" сумма.

"8 тысяч гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 тысяч до 30 тысяч гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой", – сказал Качка.

С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении "Дія" для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.

Чтобы получить госпомощь нужно:

иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN;

подключиться к Порталу Дія;

подать через Портал Дія заявление до 21 декабря 2020 года включительно.

До 21 декабря будут собирать заявки, а затем шесть дней будут раздавать деньги.

Отмечается, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Программа охватывает работников, работающих с зарплатой до 30 тысяч гривен.

Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.

Как сообщала Politeka, тотальный локдаун в Украине: срочное заявление Степанова о новых запретах, "в январе...".

Также Politeka писала про компенсации на карантине: в Кабмине раскрыли важные детали, "до конца зимы..."