Украинцам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, начнут выплачивать 8 тысяч гривен в декабре
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
По его словам, 8 тысяч гривен – для большинства людей – это "достаточная" сумма.
"8 тысяч гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 тысяч до 30 тысяч гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой", – сказал Качка.
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С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении "Дія" для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.
Чтобы получить госпомощь нужно:
- иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN;
- подключиться к Порталу Дія;
- подать через Портал Дія заявление до 21 декабря 2020 года включительно.
До 21 декабря будут собирать заявки, а затем шесть дней будут раздавать деньги.
Отмечается, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов грн. Программа охватывает работников, работающих с зарплатой до 30 тысяч гривен.
Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.
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