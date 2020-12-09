Государство поможет бизнесу 12 млрд гривен
Предпринимателям планируется выплатить частичную компенсацию из госбюджета на указанную сумму.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, владельцы бизнеса смогут получить по 8000 гривен.
Также для ФОПов первой группы будут введены налоговые каникулы и произойдет списание налогового долга, который не превышает 3060 гривен, пишет РБК. Как отметил Шмыгаль, предпринимателям продлят лицензии, а также будут выплачиваться компенсации по единому социальному взносу.
Ранее мы писали, что Кабмин одобрил решение о продлении карантина до конца зимы.
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, решение о продлении карантина до 28 февраля было принято на заседании правительства. Кроме того, был продлен режим чрезвычайной ситуации тоже до указанной даты.
В рамках нового постановления заведения общепиты могут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается до 22:00.
Кроме того, в документе говорится о других ограничениях на период действия ужесточенного карантина с восьмого по 24 января. Точный перечень ограничений доработают и опубликуют в течение одного дня.
Отметим, по словам Степанова, в Украине ввели карантин с 8 по 24 января из-за того, что в январе возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Таким образом, планируется избежать загрузки медицинской системы.
Останавливать транспорт и авиасообщение не собираются, однако должны закрыться школы, заведения общепита, салоны красоты, фитнес-залы, бассейны, рынки, а наполняемость кинотеатров и учреждений культуры должна быть более 50% мест.
Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.
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