Ну і люди!

Очевидці зняли побачене на камеру і виклали в мережі

Так, у Житомирі охоронці одного з магазинів побили чоловіка, який зайшов туди погрітися, і буквально за комір витягли бідолаху на вулицю.

Про це розповіли в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що інцидент стався ввечері 30 січня в магазині Eva на площі Перемоги в місті. На опублікованих кадрах видно, як один з охоронців силою витягує чоловіка із закладу, а інший б'є його палицею і ногами.

Зазначимо, що чоловіка охоронці тягли по підлозі так, що у нього злетів з ноги один черевик.

Автор відео підкреслила, що робила зауваження, але ті продовжували застосовувати насильство проти бездомного. На її думку, той зайшов у магазин погрітися, а продавець, очевидно, викликала охорону через його неприємний запах.

Також додала, що коли його били, він просив цього не робити і говорив, що піде сам, аби йому віддали пакет, з яким він зайшов у приміщення.

За результатами службового розслідування цих двох охоронців вже звільнили. Реакція поліція на відео в соцмережах не змусила себе чекати. Зі свого боку правоохоронці зареєстрували за фактом побиття кримінальне провадження.

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